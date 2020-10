18 (ex)-werknemers vragen ontslag hoofdredactrice Vogue: “Wit, dun en rijk is alles wat telt”

Anna Wintour, de hoofdredactrice van modeblad Vogue en de artistiek directeur van uitgever Condé Nast, zit in nauwe Louboutin’s. De hoofdredactrice wordt in een uitgebreid artikel van The New York Times beschuldigd van racisme. (Ex)-werknemers vragen het ontslag van de machtigste vrouw in mode. “Ze geeft enkel om alles wat wit, dun en rijk is.”