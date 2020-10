Waterlek zet Schurhoven tijdlang blank

Sint-Truiden -

Een lek in de waterleiding voor de ingang van de kerk zorgde zaterdagavond omstreeks 19.30 uur voor wateroverlast in het centrum van Schurhoven te Sint-Truiden. In een mum van tijd stond de hele straat blank. De bewoners waren er niet gerust in en belden de brandweer dat de kans groot was dat hun kelders zouden onderlopen. Die ongerustheid werd door de brandweer weggenomen en die op hun beurt interventieploeg van De Watergroep opriepen. Die konden in de loop van de avond het lek dichten zodat al gevaar voor ongevallen en of ondergelopen van kelders geweken was.