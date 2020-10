De Brusselse Angèle (25) en de Britse Dua Lipa (24) gaan samenwerken, dat maken ze samen bekend op Instagram met een foto. Angèle verwoordde het zo: “I think quelque chose is coming bientôt with @dualipa.” Vrij vertaald: ik denk dat er binnenkort iets zal komen met Dua Lipa.”