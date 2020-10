Vilvoords burgemeester Hans Bonte trekt aan alarmbel: “Zitten in dezelfde miserie als Brussel”

Hans Bonte (SP.A), de burgemeester van Vilvoorde, trekt aan de alarmbel over de corona-epidemie. Terwijl Wallonië en Brussel stevig ingrijpen, kijkt Vlaanderen de kat uit de boom. Terwijl in Vilvoorde de situatie Brusselse proporties aanneemt. “De Vlaamse regering doet alsof ze goed bezig is, maar ze vergeet alweer de rand rond Brussel”, zegt Bonte.

