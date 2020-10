Dubbel goed nieuws: Lotto-Soudal kondigt contractverlenging Tim Wellens aan na Vuelta-ritwinst

De vijfde rit in de Ronde van Spanje was voor Lotto Soudals Tim Wellens. Wellens klopte in Sabiñanigo zijn twee medevluchters Guillaume Martin en Thymen Arensman in een pittige sprint bergop. De drie waren overblijvers van een vroege vlucht. Wellens veroverde meteen ook de bolletjestrui als beste klimmer. Na zijn winst kondigde Wellens aan zijn contract met Lotto Soudal open te breken tot einde 2022.