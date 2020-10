Geschorste Ito positief, Japanner mist mogelijk ook Genk-Eupen

De wekelijkse coronatest drie dagen voor de wedstrijd bracht bij KRC Genk aan het licht dat de Japanner Junya Ito besmet is met Covid-19. De positieve test heeft geen direct gevolg voor de selectie, die Jess Thorup moet maken voor de uitmatch van maandagavond in Gent. Daarvoor was de Japanner sowieso geschorst door zijn dubbele gele kaart tegen Charleroi. Maar de kans is reëel dat Ito ook de volgende competitiewedstrijd niet haalt, KRC Genk ontvangt Eupen al op vrijdagavond 30 oktober.