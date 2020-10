Pas Geopend: Harman Dagwinkel

Davinder Kaur in de nieuwe dagwinkel langs de Steenweg in Heers. Foto: FrMi

Heers - Davinder Kaur (32) opende in juli een nieuwe buurtwinkel langs de Steenweg in het centrum van Heers. In ‘Harman Dagwinkel’ ontvangt zij haar klanten met open armen.

Zaakvoerder Davinder Kaur woont met haar man en twee kinderen op de Steenweg in Heers. Begin juli besloot ze de stap te wagen en er een winkel te openen. “Hier was voordien al een kapperszaak vooraan. Die zaak hebben we gewoon een kleine opknapbeurt gegeven. Daarnaast hebben enkele nieuwe frigo’s en diepvriezen aangekocht en beveiligingscamera’s geïnstalleerd. Ik was vroeger aan de slag als arbeider en wil het nu graag proberen als uitbater van een dagwinkel in het centrum.”

Pakketten

In Harman Dagwinkel kunnen klanten terecht voor voedings- en rookwaren, frisdranken, alcoholische dranken, snoep, chips, telefoonkaarten en diepvriesproducten. “Onze grootste troef zijn de scherpe prijzen, de klanten zeggen dat het elders duurder is”, vertelt Davinder. “Ze krijgen bij ons bovendien iets extra’s. Zo geven we klanten een gratis mondmasker en krijgen ze twee gratis blikjes frisdrank of bier als ze voor 25 euro aankopen. En de kinderen krijgen een gratis snoepje.” Je kan ook in Harman Dagwinkel een pakket opsturen of afhalen, de winkel is één van de twee UPS access points in Heers.

Praktisch:

Harman Dagwinkel

Steenweg 178, 3870 Heers

0499/33.44.34

Open: alle dagen van 7 tot 20 uur en vrijdag van 8 tot 21 uur. Dinsdag gesloten.

FrMi