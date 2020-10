Onwaarschijnlijk slot dankzij sprint bergop: Geoghegan Hart en Hindley in gelijke tijd aan de start van beslissende tijdrit

Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) heeft de twintigste etappe in de Giro d’Italia gewonnen. De Brit klopte zijn concurrent Jai Hindley (Team Sunweb) in een prestigesprint bergop, waardoor het duo in exact dezelfde tijd zal starten in de slottijdrit op zondag. Roze truidrager Wilco Kelderman zakte erdoor op de Sestrière en zal de Giro niet winnen.