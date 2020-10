Ceylin Alvarado legt basis voor nipte zege in Ruddervoorde in zandstrook

Ceylin Alvarado heeft de Superprestige in Ruddervoorde op haar naam gebracht. In een spannende wedstrijd maakte ze het verschil in de slotronde in de zandstrook en haalde ze het voor Annemarie Worst en Lucinda Brand. Eerder bracht Alvarado ook al de openingsmanche op haar naam in Gieten. Laura Verdonschot finishte als eerste Belgische op een zesde plaats.