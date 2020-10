Twee illegalen en slechte brandveiligheid bij controle op handelszaken in Beringen

Beringen -

De stad heeft vrijdag in Beringen een gecoördineerde controleactie, de zogenaamde flexactie, uitgevoerd in drie carwashes, twee garages en één handelszaak. De controle kaderde in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit en werd ondersteund door het Arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum Limburg (ARIEC ), na overleg met het parket en arbeidsauditoraat. Ploegen van de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo begeleidden de actie.