Luik, de coronahoofstad van de wereld: “We moeten bijna kiezen wie we verzorgen”

Het Citadelle-hospitaal ligt op een heuvel in de stad. Errond kleurt de omgeving rood, roder, roodst. Wallonië en Luik in het bijzonder zijn Europese koplopers qua aantal besmettingen per aantal inwoners. Tussen de nieuw binnen rollende patiënten probeert het hoofd van de dienst intensieve zorg de kalmte te bewaren, én zijn troepen gemotiveerd te houden. “Tweemaal per week hebben we hier stand up-vergaderingen zoals bij het Israëlische leger, dat ook continu onder druk staat.”