Valtteri Bottas is ook in derde oefensessie de snelste in Grote Prijs van Portugal

De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) heeft zaterdag de beste tijd neergezet tijdens de derde en laatste oefensessie voor de Grote Prijs van Portugal, de twaalfde manche in het wereldkampioenschap Formule 1.

Op het Autódromo Internacional do Algarve in Portimao lukte Bottas een ronde in 1:16.654. Daarmee was hij een fractie (0.026) sneller dan zijn Britse teamgenoot Lewis Hamilton, de regerende wereldkampioen en leider in de WK-stand.

Bottas was vrijdag ook al de rapste in de eerste twee oefensessies.

De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) reed de derde tijd (op 0.158) voor de Fransman Pierre Gasly (Alpha Tauri) en de Thai Alexander Albon (Red Bull).

De sessie werd kort voor het einde afgevlagd nadat een regenputje in een bocht was losgekomen.

Zaterdagnamiddag (15u-16u) worden de kwalificaties gereden. De GP staat zondag (14u10-16u10) op het programma.

De GP van Portugal staat voor het eerst sinds 1996 op de Formule 1-kalender. Toen werd er geracet in Estoril. Het is de eerste keer dat Portimao het F1-circus ontvangt.