Belgische toerist (26) financiert luxueuze wereldreis met verkoop van kinderporno

Een Belgische toerist is veroordeeld voor vier jaar cel, waarvan 2,5 jaar effectief, voor de verkoop van video’s waarop te zien is hoe kinderen wereldwijd misbruikt worden. De 26-jarige, die met zijn criminele handel zijn luxueuze wereldreis financierde, pleitte een kleine twee weken geleden schuldig. Dat schrijft de Australische federale politie in een persbericht vandaag.