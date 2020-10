Studenten springen uit raam wanneer politie opduikt tijdens lockdownfeestje

Studenten van de universiteit van Salford riskeerden woensdag lijf en leden toen ze betrapt werden tijdens een illegaal lockdownfeestje.

In Groot-Brittannië is het niet de eerste keer dat universiteitsstudenten betrapt worden tijdens een lockdownfeestje. Vier studenten uit Nottingham kregen onlangs nog een boete van 40.000 Britse pond (43.989 euro) omdat ze vorige week een feestje organiseerden. In de Britse gemeente gelden strikte regels door het coronavirus en inwoners mogen geen bijeenkomsten binnenshuis organiseren.

“Studenten worden er voortdurend aan herinnerd dat ze de regels moeten naleven”, aldus een woordvoerder van de universiteit van Salford. “We weten dat de beelden bestaan en we nemen gepaste maatregelen om de betrokkenen te straffen.”

Het is niet duidelijk of er gewonden vielen tussen de studenten die uit het raam sprongen om te ontsnappen. Sommigen onder hen komen alvast pijnlijk op de grond terecht. “Het ziekenhuis zal morgen veel werk hebben”, zei een getuige volgens de Britse media.