Een olietanker is zaterdagochtend tegen Meulestedebrug gevaren. Volgens de Gentse politie veroorzaakte de botsing stabiliteitsproblemen, waardoor de brug nog maanden afgesloten is. De Vlaamse Waterweg, beheerder van de brug, vindt het te vroeg voor dergelijke uitspraken.

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is voorlopig onduidelijk. Maar de neus van het schip zit onder het gesloten deel van de brug. Het ander deel van de brug staat open. “Door het ongeval is Meulestedebrug ...