Afvalcontainers tot 2028

Oudsbergen - Het nieuwe Optimo-systeem van Limburg.net, dat voorziet in één ophaalronde waarbij verschillende afvalfracties in aparte zakken worden opgehaald, zal niet in Oudsbergen geïmplementeerd worden. Nadat het proefproject in Ellikom en Wijshagen niet het gewenste effect had koos de gemeente, samen met zeven andere gemeenten, er voor om de grijze en groene afvalcontainers te behouden.

“Het gebruiksgemak, het comfort van de afvalcontainers en ook het weegsysteem hebben daarbij de doorslag gegeven”, zegt schepen Goossens. Oudsbergen nam het initiatief om de andere zeven gemeenten met afvalcontainers te verenigen. “Samen is er gepleit voor het behoud van de afvalcontainers”, vertelt Goossens. Limburg.net stemde in, waardoor de afvalcontainers minstens tot 2028 behouden blijven. “De prijs voor de basisdienstverlening met containers is ongeveer 30 euro per jaar hoger dan het Optimo-systeem, een meerprijs die niet opweegt tegen het gebruikscomfort van de groene en grijze afvalcontainers vergeleken met de veelkleurige vuilzakken”, meent Goossens.