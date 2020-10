Unieke natuurbeelden: beer krijgt het aan de stok met roedel wolven

Een ranger van een Amerikaans National Park kon zijn ogen niet geloven toen hij getuige was van een gevecht tussen een grizzlybeer en een roedel wolven.

Adam Brubaker is sinds jaar en dag tourbegeleider in een National Park in de Verenigde Staten. Na al die tijd, was hij recent getuige van het gevecht tussen een grizzly en wolven. De beer, op zoek naar voedsel aan de rand van Hayden Valley in het park, wordt iets te nieuwsgierig wanneer hij enkele wolven ziet. Die kunnen het niet appreciëren dat het grote roofdier zich in hun territorium begeeft. Wat volgt zijn beelden die recht uit een natuurdocumentaire lijken te komen. De beer wordt hard aangepakt door de wolven, maar uiteindelijk loopt het goed af. “Beren zijn nu eenmaal niet deel van het dieet van de doorsnee wolf”, legt Brubaker uit.