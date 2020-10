Mondmasker verplicht op begraafplaatsen

Bocholt - De gemeentelijke veiligheidscel en burgemeester Stijn Van Baelen nemen enkele maatregelen om een bezoek aan de begraafplaatsen rond de Allerheiligen periode veilig te laten verlopen.

“Op 1 en 2 november is het doorgaans behoorlijk druk op onze gemeentelijke begraafplaatsen. Ook in de dagen vooraf wanneer mensen graven komen poetsen en bebloemen. Daarom leggen we van 25 oktober tot 15 november een mondmaskerplicht op. Dus op al onze kerkhoven is het mondmasker dragen nu verplicht. Ook doen we een oproep om activiteiten en het verenigingswerk veilig en corona proof te organiseren. We willen het verenigingsleven niet stil leggen maar doen de aanbeveling om organisatie ’s voorlopig op on hold te zetten”, zegt Van Baelen. Maandag zal het veiligheidscomité onderzoeken welke verdere stappen nog nodig zijn.