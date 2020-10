Onbekenden hangen Brussel vol met Mohammedcartoons

De politie in Brussel onderzoekt een geval van wildplakken. Onbekenden hebben woensdag op verschillende plekken in de Marollen en in Elsene affiches opgehangen met daarop Mohammedcartoons die ooit nog in het Franse satirisch magazine Charlie Hebdo verschenen zijn. Dezelfde cartoons waren de aanleiding voor de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo waarbij twaalf redactieleden en anderen omkwamen.