“Bart De Pauw kiest voor een trial by media, niet de vrouwen”

De vrouwen die Bart De Pauw beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag willen dat de aanvallen in de media stoppen. Al zeggen ze dat niet zelf, ze namen Liesbet Stevens van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in de arm om voor hen het woord te voeren. “Als buffer tussen hen en de media. Er zijn de voorbije weken zoveel flagrante leugens verspreid, daar moeten we nú op ingaan.”