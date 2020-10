De uitgeholde pompoenen tellen met een kaakkramp af naar Halloween, het Sint-Maartensvuur is nog niet aangestoken en de Sint moet zijn schimmel nog over de daken jagen, toch zijn er Limburgers die nu al een kerstboom hebben opgetuigd. De sfeer van frohe Weihnachten extra vroeg in huis halen lijkt voor velen het perfecte vaccin voor de somberheid van corona.