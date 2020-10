Amper twee maanden na zijn ontslag staat Jess Thorup maandag terug in de Ghelamco Arena. Niet als coach van Gent, wel van het bezoekende Genk. Zelfde clubkleuren, bijna dezelfde naam. “Toch is er een wereld van verschil”, zegt de Genkse coach tijdens een volstrekt veilig videogesprek in tien etappes.