Elise Mertens (WTA 21) heeft opnieuw de duimen moeten leggen voor Victoria Azarenka (WTA 14). In het Tsjechische Ostrava werd het 6-4 en 6-1.

Mertens en Azarenka speelden onlangs nog tegen elkaar in de kwartfinale van de US Open. Toen trok Azarenka aan het langste eind en was Mertens kansloos. Tijd voor revanche dus, maar die kwam er nog niet ...