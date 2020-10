Aap is uitgezongen in ‘The masked singer’: “Van m’n leven nog nooit zo veel gelogen”

En toen waren ze nog met vier. De eindspurt van The masked singer is ingezet. Vanavond namen de kijkers afscheid van het figuurtje Aap. Wie zat er in dat flashy, roze kostuum? Slongs? Siska Schoeters? Of had speurder Karen Damen het opnieuw bij het rechte eind? Hoe het ook zij, Aap liet vanavond haar ware gelaat zien.