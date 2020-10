Dries Vanthoor (WRT-Audi) vertrekt vandaag (15.30u) vanop de eerste startrij in de 24 Uur van Spa. In de superpole, met de beste twintig uit de kwalificaties van donderdag, klokte zijn Zuid-Afrikaanse ploegmaat Kelvin van der Linde de tweede tijd. Alleen de Italiaan Raffaele Marciello (Akka-Mercedes) was sneller.