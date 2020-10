Peer - Op de Kaulillerweg in Grote-Brogel is donderdagavond een inbraak vastgesteld. Het is niet duidelijk of er iets werd gestolen.

In de Sint-Jozefswijk in Kleine-Brogel is via de achterdeur ingebroken in een huis. De inbrekers doorzochten de eerste verdieping. Er was grote wanorde maar er werd niets gestolen.