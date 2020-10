Oudsbergenaar Eddy in Tennessee: “Waar is die muur nu?”

Regio

Tennessee is een Trumpstate. “Wapendracht en met pick-ups rijden, is hier de norm”, beschrijft Oudsbergenaar Eddy Knaepen (54). Een Trumpfan is hij allesbehalve. “Sinds de corona-uitbraak gaat het hie...

Lees verder