Bocholt / Beringen -

In Paal in de Schoebroekstraat is een auto tegen een aanhangwagen met container gereden. In de straat waren werken en de container stond op de weg geparkeerd. Een auto had na het inhalen te snel ingevoegd en was zo tegen het obstakel beland. De 52-jarige man uit Bocholt is met nekklachten naar het ziekenhuis gebracht.