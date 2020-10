Nieuwe coronamaatregelen zijn gepubliceerd en al ingetreden om 18 uur

In het Staatsblad is vrijdagavond het ministerieel besluit verschenen met de nieuwe coronamaatregelen waarover het Overlegcomité donderdag heeft beslist, en die maatregelen zijn al ingetreden om 18 uur. Professionele sportwedstrijden mogen dus nog wel doorgaan, maar volgens het nieuwe ministerieel besluit sinds 18 uur alleen nog zonder publiek.

Eerder op de dag was nog onduidelijk of de European Open tennis in de Antwerpse Lotto Arena dit weekend zou afgewerkt kunnen worden met publiek. De organisatie verklaarde intussen dat de wedstrijden zaterdag ...