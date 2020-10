Dag van de Jeugdbeweging coronaveilig in Hasselt

Hasselt -

Net op de Dag van de Jeugdbeweging vernemen Scouts, Gidsen en Chiro dat binnenactiviteiten boven de twaalf jaar niet langer toegelaten zijn. Om het virus terug te dringen heeft de overheid de schroeven nog aangedraaid. Toch was het allerminst een feestdag in mineur. De jeugd is creatief en de twintigste editie van hun dag was toch al aangepast aan de pandemie. Het jaarlijkse ontbijt op het Hasseltse Dusartplein werd voor de 1.000 jongeren in uniform geannuleerd. Burgemeester Steven Vandepput bracht eigenhandig 600 croissants naar de Hasseltse jeugdbewegingen.