Iedere atleet een vaccin, twee weken in een aparte Belgische bubbel buiten Tokio en allicht zonder Belgische fans en Belgian House . Dat is het meest waarschijnlijke scenario waarin de Olympische Spelen van Tokio volgend jaar zullen doorgaan.

Het is niet langer de vraag of de Olympische Spelen (21 juli - 8 augustus) volgend jaar zullen doorgaan, maar in welke vorm ze zullen doorgaan. Dat is de belangrijkste conclusie na een meeting tussen ...