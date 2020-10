Nadat in februari de jaarlijkse carnavalstoet nog nipt kon ontsnappen aan de coronamaatregelen, moeten de Genkse carnavalisten in het nieuwe seizoen wel inboeten. De traditionele opening op 11 september wordt alvast geschrapt.

Het was te verwachten, maar voor het eerst in decennia zal het carnavalsseizoen in Genk niet geopend worden. En ook dat is het gevolg van de coronamaatregelen. “Het besluit werd genomen na overleg tussen ...