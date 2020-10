Scannen van huid en haar: wordt dit de beauty van de toekomst?

De perfecte fond de teint vinden aan de hand van enkele selfies? Zeker zijn dat je geen verkeerde shampoos in je haar masseert met de hulp van een slimme tang? Volgens kenners wordt het in de nabije toekomst mogelijk dankzij revoluties in de beautywereld, die je cosmetische noden detecteren op basis van artificiële intelligentie.

Tijdens de huidige pandemie is een nieuwe fond de teint zoeken een grote uitdaging. Je kunt niet meer zorgeloos testen in de parfumerie… Daar speelt onder meer de nieuwe site Dcypherop in. Via een online tool worden drie selfies geanalyseerd om je een passende tint voor te stellen uit een database met meer dan 20.000 kleuren. Je moet zelf wel aangeven hoe zwaar je de dekking wenst, of je een glanzende of matte finish wil en wat je huidstructuur (vet, droog, gecombineerd) is. Met een paar klikjes kun je vervolgens de aanbevolen foundation aan je winkelmandje toevoegen en aan huis laten leveren.

Scannen en quizzen

Ook Skin Geniusvan L’Oréal, online gratis te raadplegen, werkt op een gelijkaardige manier. Je selfies worden vergeleken met foto’s van tienduizend vrouwen. Na die analyse krijg je een diepgaande diagnose en productaanbeveling. Je foto wordt niet bewaard, je persoonlijke resultaten blijven privé. Dan is er nog My Beauty Matches, die het speels aanpakt met een huidquiz. Via simpele vragen over je gelaat en eventuele probleempjes zoals acne of droogheid, kom je uiteindelijk uit bij een resem producten die bij je zouden moeten passen.

Technologische snufjes zoals slimme sensoren vinden ook hun weg naar de kapperswereld. Schwarzkopf, bijvoorbeeld, heeft met de zogenoemde SalonLab Smart Analyser een draagbare scanner ontwikkeld die je gebruikt als een platte tang. Terwijl de kapper ermee over een lok glijdt, analyseert een van de sensoren de gezondheid van je haren en kan schade tot diep in de haarschacht opgespeurd worden. Alle ingescande gegevens brengen je samen met de info die je zelf ingeeft via een bijhorende app, tot een reeks producten die je coupe optimaliseren.

Veel andere merken hebben ook een online quiz om met enkele vragen te achterhalen welke middelen uit hun gamma iets voor je kunnen betekenen. Een daarvan is System Professional, dat een haarquiz gebruikt om een code te generen. Dit is een tool meer inzicht te krijgen in je haar en de behoeften ervan. Hoewel de technologie met rasse schreden vooruit gaat, vindt BV-kapper Jochen Vanhoudt een offline check-up nog steeds een meerwaarde. “Veel klanten denken dat hun haar er erg aan toe is, terwijl het al bij al nog meevalt. Hoewel er goede resultaten uit de test komen, is het een meerwaarde als de kapper zelf meekijkt. Dat biedt honderd procent zekerheid omtrent de producten.”