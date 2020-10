De Vlaamse regering heeft beslist om 4 miljoen sneltesten aan te kopen. Die sneltesten zullen prioritair ingezet worden in de zorg, in het onderwijs en bij bedrijven. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) vrijdag bekendgemaakt.

De Vlaamse regering had eerder al beslist dat ze sneltesten of antigeentesten zou aankopen. Bij de vaak gebruikte PCR-tests duurt het soms dagen duurt vooraleer men weet of iemand positief is of niet ...