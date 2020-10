Luik wil Defensie veldhospitaal laten opzetten. Legerleiding: “Welk hospitaal?”

Nergens anders in ons land – en bij uitbreiding zelfs Europa – is de situatie omtrent het coronavirus zo alarmerend als in de provincie Luik. Als het aantal coronapatiënten nog verder stijgt, wil de Luikse burgemeester Willy Demeyer (PS) desnoods het leger vragen om een veldhospitaal naast één van zijn overbelaste ziekenhuizen te installeren.