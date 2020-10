THES schorst alle matchen en trainingen tot en met 2 november

Het hoofdbestuur van THES heeft na overleg met clubdokter Camps beslist om alle activiteiten met onmiddellijke ingang op te schorten en dit tot en met zondag 2 november. “We vinden het gezien de escalatie van de cijfers een zeer verantwoorde beslissing”, zegt voorzitter Wendy De Wit.

“We hebben binnen de club ook enkele besmettingen, de gezondheid van iedereen komt dan ook op de eerste plaats. We hebben als club ook een sociale taak te vervullen. Natuurlijk vind ik het erg voor de kinderen, maar nu primeert het gezond verstand. Voorlopig wordt er niet getraind en worden er geen matchen gespeeld tot en met 2 november, daarna volgt een evaluatie. Misschien worden er tegen dan al andere maatregelen opgelegd door de overheid, maar die beslissing hebben we bij THES niet afgewacht. We hebben zelf onze verantwoordelijkheid genomen. Volgens ons is dit de enige juiste beslissing en we hopen dat veel andere ploegen ons voorbeeld volgen. Wat de matchen betreft moeten de kinderen niet vrezen, want die worden zoveel mogelijk herpland. Het seizoen wordt met andere woorden met enkele weken verlengd.” (kj)