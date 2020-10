Eerste twee competitiewedstrijden van Limburg United uitgesteld

De eerste twee competitiewedstrijden van Limburg United worden uitgesteld. Dat maakte de club vrijdag bekend nadat de regering besliste dat er tot 19 november geen publiek toegelaten is bij sportwedstrijden.

Na kennis genomen te hebben van de regeringsbeslissing dat wedstrijden tot 19 november zonder publiek moeten gespeeld worden, hebben de profclubs beslist de startdatum van de EuroMillions Basketball League toch te behouden op 6 november. In de praktijk stelt Hubo Limburg United zijn eerste twee thuiswedstrijden uit en opent het seizoen ten vroegste op vrijdag 4 december, uit bij Bergen. “Voor Hubo Limburg United is basketbal zonder supporters niet hetzelfde. Onze supporters zijn onmisbaar om onze spelers aan te moedigen. Daarom hebben we met de betrokken clubs beslist om de eerste twee wedstrijden van onze competitie te verplaatsen”, klinkt het.

De competitieopener tegen Luik, die normaal op 6 november zou plaatsvinden, wordt verplaatst naar een nog te bepalen datum. Het tweede thuisduel dat een week later (13 november) gespeeld zou worden tegen Antwerp Giants verhuist naar 11 december. “Deze verplaatsingen hebben geen invloed op de competitieformule en het aantal wedstrijden”, luidt het nog bij de club. “Onder voorbehoud zal onze eerste thuiswedstrijd plaatsvinden op zondag 6/12 tegen Okapi Aalst.”

Wellicht volgen nog meer clubs het voorbeeld van de Limburgers. De Pro League biedt immers expliciet de mogelijkheid aan de thuisploegen om de wedstrijden van de eerste twee speeldagen te verplaatsen naar een later moment waarop mogelijk wel opnieuw publiek de wedstrijd kan bijwonen en de beperkingen op horeca eventueel ook opgeheven zijn.

Beker van België

Terwijl de competitieformule dus behouden blijft, beslisten de Pro League en Basketball Belgium wel om het nieuwe cupformat, bestaande uit 4 poules van 4 clubs (10 clubs uit EuroMillions Basketball League en 6 clubs gekwalificeerd uit Top Division Men 1) dit seizoen nog niet in te voeren.

De Beker van België zal als volgt afgewerkt worden:

weekend van 11/12 dec: kwalificatieronde tussen clubs 7, 8, 9 en 10 uit het klassement van vorig seizoen (back-to-back format)

weekend van 22/23 jan: kwartfinale (back-to-back format)

weekend van 5/6 feb: halve finale (back-to-back format)

21 maart: finale

Het weekend van 20/21 november (oorspronkelijk een cupweekend) komt daardoor vrij voor clubs om competitiewedstrijden in te plannen.

Ondanks alle beperkingen en bijsturingen stelt Hubo Limburg United donderdag 29 oktober om 19.30 uur zijn nieuwe ploeg officieel voor, te volgen via facebook live.