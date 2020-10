Pelé viert 80ste verjaardag: 40 jaar geleden speelde hij samen met Paul Van Himst en Sylvester Stallone mee in cultfilm

Pelé viert vandaag zijn tachtigste verjaardag. De Braziliaan staat uiteraard bekend als één van de beste voetballers aller tijden, maar hij kon meer dan dat. Zo speelde Pelé 40 jaar geleden mee in Escape to victory, de beste voetbalfilm uit de geschiedenis. Naast sterren als Sylvester Stallone en Michael Caine, maar ook met onder andere Belgisch voetbalicoon Paul Van Himst en Soren Lindsted (ex-Winterslag). In onze zusterkrant Het Nieuwsblad blikten ze eerder dit jaar terug op de productie van die legendarische film.