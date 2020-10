Diest -

In de garage van een appartementsblok in Diest heeft het vrijdag in de late ochtend gebrand. Het gebouw ligt op de hoek van de Sint-Janstraat met de Koningin Astridlaan, die deel uitmaakt van de ring. Niemand raakte gewond, maar voor het werk van de brandweer werd een gedeelte van de ring afgezet. Het verkeer moest beurtelings in de twee richtingen.