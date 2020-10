Slimme verlichting in deze duistere tijden

Er zijn al heel wat fabrikanten die slimme thuisverlichting verkopen; lampen om draadloos te bedienen met uw smartphone of uw stem en waarbij u naar smaak de helderheid of kleur kunt kiezen. Met de lancering van het WiZ-gamma in Europa, komt er een grote speler bij met een mooi aanbod wifilampen en accessoires. Wij staken ons licht voor u op.