Groot-Brittannië sluit met Japan eerste grote vrijhandelsakkoord na brexit

Groot-Brittannië en Japan hebben vrijdag in Tokio een vrijhandelsverdrag boven de doopvont gehouden. Het is de eerste keer sinds hun vertrek uit de Europese Unie dat de Britten een handelsdeal bereiken met een economische grootmacht. Japan hoopt intussen vurig dat Groot-Brittannië en de Europese Unie alsnog een overeenkomst bereiken en het Britse eiland een toegangspoort tot de Europese markt kan blijven.

“Sommigen zeiden dat een onafhankelijk Verenigd Koninkrijk geen afzonderlijke handelsakkoorden zou kunnen sluiten, of dat het jaren in beslag zou nemen. Maar vandaag bewijzen we het ongelijk van de sceptici ...