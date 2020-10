Dan toch geen 1.500 toeschouwers meer in de Lotto Arena voor European Open, ook andere sporten nemen maatregelen

Nee, ook de European Open in de Antwerpse Lotto Arena mag vanavond en dit weekend geen toeschouwers meer ontvangen. De toernooi-organisatie had nochtans vrijdagochtend aangekondigd dat het publiek ondanks de verstrengde maatregelen in de sport toch nog welkom was, maar werd teruggefloten door de woordvoerder van coronacommissaris Pedro Facon. In het volleybal waren de competitiewedstrijden al uitgesteld, in het basketbal mogen de eersteklasseclubs bij de competitiestart in november kiezen of ze hun duels zonder publiek spelen of uitstellen.

“Omdat ons evenement al was opgestart blijven we in code oranje en ontsnappen we aan de regel om vanaf vandaag tijdens sportwedstrijden geen publiek meer toe te laten. Ik geef mee dat we zelf vorige week al verstrengingen hebben doorgevoerd,” zei tornooidirecteur Dick Norman vrijdagochtend. Dat had betekend dat er vandaag en dit weekend 1.500 fans aanwezig hadden mogen zijn in de Lotto Arena.

Maar vanmiddag werd dat tegengesproken door de woordvoerder van coronacommissaris Pedro Facon. “Het ATP-toernooi in Antwerpen mag níet met publiek plaatsvinden. Er is geen uitzonderling. De beslissing van het Overlegcomité is dat bij alle professionele competitiesporten geen publiek aanwezig mag zijn”, zei hij bij Sporza.

Extra domper: Raonic geeft forfait

En dat is niet het enige slechte nieuws voor de toernooi-organisatie in Antwerpen. Vanavond stond in de kwartfinales de kraker tussen Grigor Dimitrov (ATP-20) en de Canadees Milos Raonic (ATP-19) gepland, maar Raonic moet omwille van een buikblessure forfait geven.

Volleybal uitgesteld, basketbalclubs mogen zelf kiezen

Andere indoorsporten liggen voorlopig stil in ons land. Zo zijn er dit weekend geen matchen in de hoogste klasse van het volleybal, de Belgische hoogste basketbalklasse gaat normaal gezien pas op 6 november van start. De Pro Basketball League laat de thuisspelende clubs in de Euromillions Basket League zelf de keuze of ze hun komende wedstrijden, die verplicht zonder publiek moeten doorgaan tot 19 november, willen afwerken dan wel uitstellen.

“Dit is een optie die we overwogen toen we vorige week de sluiting van de horeca vernomen”, zegt Wim Van de Keere, algemeen manager van de liga.

Indien de clubs opteren voor uitstel, komt het verdere verloop van de competitie niet in het gedrang, verzekert Van de Keere. “De clubs mogen dus kiezen in functie van hun eigen realiteit en van onze kant zullen wij hen meer flexibiliteit geven.”

Vlaamse Atletiekliga: “Hebben geen profcompetitie, dus vermoedelijk alle atletiekwedstrijden verboden”

Niet voor alle sportfederaties zijn de nieuwste coronamaatregelen die het Overlegcomité vrijdag oplegde even duidelijk. Enkele grote atletiekwedstrijden vallen bijvoorbeeld tussen de profsport en de amateursport, die verboden is, in. Bij de Vlaamse Atletiekliga (VAL) gaan ze er voorlopig van uit dat alle competitie verboden is, behalve voor kinderen.

“Ik zit in een Whatsappgroepje met allemaal directeurs van sportfederaties, en iedereen zit met vragen”, zegt Ludwig Peetroons, algemeen directeur van de VAL. “Het jammere is dat men altijd beslist met alleen maar voetbal voor ogen. Velen zitten met vragen als ‘wat is profsport?’ of ‘wat is topsport?’. Maar mij lijkt het nog relatief simpel. We hebben wel profs in de atletiek, maar geen profcompetitie, en dus vermoeden wij dat alle atletiekwedstrijden de komende maand verboden zijn. Behalve voor kinderen dan.”

Met officiële communicatie wachten ze bij de VAL liever tot er honderd procent duidelijkheid is. “Als het ministrieel besluit er vanavond is, zal alles hopelijk duidelijk zijn en kunnen we met zekerheid zeggen wat nog kan en niet kan”, aldus Peetroons.

Over de wedstrijd op het racecircuit in Zolder komende zondag, waar Isaac Kimeli het Europees record wilde aanvallen op de 5km op straat, was de VAL-directeur duidelijk. “Daar komen geen kinderen in actie, dus dat soort wedstrijden zijn verboden.”

Belgische hockeybond: “Alle volwassenenwedstrijden tot en met 19 november geannuleerd”

De bestuursorganen van de twee Liga’s en van de Belgische hockeybond hebben besloten om deze (voor)middag samen te komen, om te beslissen welke gevolgen dit heeft voor de hockeysport. Een gezamenlijke mededeling, geldig voor het hele Belgische hockey, is gepland voor deze namiddag. “Wat we echter nu al met zekerheid kunnen aankondigen, is dat alle volwassenenwedstrijden vanaf vandaag en tot en met donderdag 19 november worden geannuleerd. Dus de inhaalwedstrijden van vanavond zijn ook uitgesteld”, meldt de Belgische hockeybond.

