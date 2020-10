Bij Zara vind je nu ook lingerie

Zara heeft het aanbod kleding uitgebreid. Bij de Spaanse keten kun je voortaan ook terecht voor een nieuw lingeriesetje.

De afgelopen maanden hebben veel merken zich aangepast aan het nieuwe normaal. Dat dezen ze door bij hun ontwerpen net zoveel aandacht te besteden aan comfort als aan verfijning. Nu sluit Zara aan bij die trend. De keten debuteert met een allereerste lingeriecollectie - in de ruime zin van het woord.

De lijn zal bestaan uit 158 ??stuks in totaal. Daarin vinden klanten een scala aan lingerie en loungewear terug, gaande van beha’s, volledige setjes, knusse breisels en pyjama’s. Die laatste kun je zonder probleem ook doorheen de dag blijven dragen.

Sommige stuks zijn gemaakt van kasjmier, zijde of katoen en kregen een randje kant mee. De collectie, die de naam ‘The Female Gaze’ en een neutraal kleurenpalet meekreeg, is vanaf nu verkrijgbaar. Voor 29,99 euro heb je al een bralette in zijde. Momenteel bestaat de collectie enkel voor maatjes smal tot large.