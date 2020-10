Ethias Theater ruimt de boel weer op: Sneeuwwitje en Will Tura afgelast, K3 kan wel

Hasselt -

Geen Sneeuwwitje, geen Will Tura op 6 november. In het Ethias Theater in Hasselt worden ze er stil van. “Dit is echt triestig, de zoveelste klap”, zucht venue manager Kurt Ceyssens van Park H. In het nagelnieuwe Corda Theater mag K3 nog wel. Daar kunnen 200 mensen per show terecht.