Steven Van Gucht: “Wellicht deze week al richting 20.000 besmettingen per dag”

We staan voor een cruciale week om de ziekenhuiscapaciteit te vrijwaren, waarschuwt viroloog Steven Van Gucht bij een toelichting van de dagelijkse coronacijfers. "Het aantal besmettingen verdubbelt om de 9 dagen, wellicht gaan we deze week richting de 20.000 besmettingen per dag evolueren"

Van Gucht begon de toelichting met te verwijzen naar de bijkomende regels. "Vandaag heeft de regering bijkomende maatregelen uitgevaardigd. Ik wil eraan herinneren dat de grootste hefboom nog steeds in onze eigen handen ligt. De eenvoudige regels rond afstand houden, mondmaskers en één nauwe contactpersoon kunnen ervoor zorgen dat we onze bedrijven, winkels en scholen kunnen openlaten, onze ouderen gezond kunnen houden en onze gezondheidswerkers kunnen sparen."

Uit de huidige cijfers concludeert Van Gucht "dat ruim één op de honderd Belgen momenteel besmettelijk is". De gemiddelde leeftijd van de besmette personen neemt nu toe tot 37 jaar. De toename is het grootst bij de negentigplussers: daar is er om de vijf dagen sprake van een verdubbeling. "Dat zal zich jammergenoeg vertalen in een verdere stijging van hospitalisaties en jammer genoeg ook de overlijdens".

Over de woonzorgcentra kon Van Gucht zeggen dat de meeste wel nog covid-vrij zijn, al neemt het aantal besmettingen overal toe. Er is wel een duidelijke link tussen het aantal besmettingen in woonzorgcentra en het algemeen aantal besmettingen in de desbetreffende regio.

Volgens de viroloog wordt de komende week dan ook "cruciaal om onze ziekenhuiscapaciteit te kunnen vrijwaren". "Al tijdens de Spaanse Griep klonk was er een slogan: “Wie thuisblijft, kan levens redden”. Ik zou dat willen verbreden tot "Wie de zes gouden regels naleeft, kan levens redden".

Gemiddeld zijn er dagelijks bijna 10.500 nieuwe besmettingen in ons land en worden er zo’n 350 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Er liggen momenteel meer dan 3.500 covid-patiënten in onze ziekenhuizen.