Leerlingen en leerkrachten 2de en 3de graad Sint-Franciscuscollege vanaf morgen thuis door corona

Heusden-Zolder - De leerlingen en leerkrachten van de tweede en derde graad van het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder zullen vanaf zaterdag 24 oktober tot en met woensdag 11 november niet op school aanwezig zijn.

Op die manier schakelen we de contacten op school, in onze schoolbussen en in het openbaar vervoer voor de leerlingen en personeelsleden van de tweede en derde graad uit. We verminderen zo ook de risico’s voor onze leerlingen en leerkrachten van de eerste graad”, aldus Gert Konickx, directeur van het college.

“De laatste dagen merken we een stijging van het aantal positieve testen op Covid-19 bij onze leerlingen, personeelsleden en in hun gezinnen. Maar we stellen vooral een significante stijging vast van het aantal leerlingen en personeelsleden die afwezig zijn of tijdens de schooldag vroegtijdig naar huis gaan omwille van Covid-19-symptomen of omwille van een verplichte quarantaine. Daarom zullen onze leerlingen en leerkrachten van de tweede en derde graad vanaf zaterdag 24 oktober tot en met woensdag 11 november niet op school aanwezig zijn. Tijdens deze periode van 19 dagen volgen zij zes dagen afstandsonderwijs. De andere dagen zijn er sowieso geen leerlingen en leerkrachten op school omwille van de klassenraaddag, de herfstvakantie en de officiële feestdag van 11 november. “

Afstandsonderwijs

“Al onze leerlingen en leerkrachten hebben hun eigen laptop of kunnen er één lenen van school. Tijdens de zes dagen afstandsonderwijs blijft het dagelijkse lessenrooster gelden en verwachten we dat elke leerling bij de start van elke les online aanwezig is en de instructies van de leerkracht opvolgt. Wij nemen onze verantwoordelijkheid in het belang van de gezondheid van al onze leerlingen, onze personeelsleden en hun families.”