Limburg als laatste provincie in alarmniveau 4

Hasselt - Sinds vandaag bevindt ook de provincie Limburg zich in alarmniveau 4 van de coronabarometer. De incidentie van het aantal nieuwe besmettingen steeg immers boven 400 besmettingen per 100.000 inwoners.

Onze provincie was de laatste van het land die zich nog niet in alarmniveau 4 bevond. Maar daar komt vandaag dus verandering in. In de week van 13 tot 19 oktober kwamen er in Limburg 2.352 nieuwe besmettingen bij, een verdubbeling ten opzichte van de week ervoor. De incidentie komt daarmee op 402 besmettingen op 100.000 inwoners te liggen voor de laatste twee weken. Daarmee hebben we wel nog steeds de laagste incidentie van het land. In Luik is de incidentie met 1.909 het hoogst.

Een provincie bevindt zich in alarmniveau 4 - het hoogste alarmniveau - vanaf 400 besmettingen of 14 hospitalisaties op 100.000 inwoners op twee weken tijd. Limburg overschrijdt die eerste drempel dus vandaag, met een incidentie van 402.

Momenteel liggen er 116 coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen, waarvan 22 op de afdeling intensieve zorgen. De afgelopen twee weken werden er 122 patiënten opgenomen in onze provincie. Daarmee komt de incidentie voor de hospitalisaties op 13,9 per 100.000 inwoners te liggen, en is dus ook de tweede drempel voor alarmniveau vier nagenoeg overschreden.

Bovendien werd in Limburg ook de op één na sterkste stijging van het aantal nieuwe besmettingen vastgesteld (100,3 procent). Enkel West-Vlaanderen doet het slechter met een stijging van 108,7 procent.

