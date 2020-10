Hans Bourlon (Studio 100) over nieuwe regels: “Dit is dramatisch”

Hans Bourlon, CEO van Studio 100 reageert aangeslagen op de nieuwe maatregelen. Alle pretparken van Studio 100 moeten dicht en ook de zaalshows in Puurs worden opgeschort.

Jan Jambon (N-VA) kondigt aan dat zaalshows maximum 200 bezoekers mag ontvangen. Video: Overlegcomité van 23 oktober

“Voor ons is dit enorm slecht nieuws. Voor de komende maanden hadden wij 400.000 tickets verkocht voor onze zaalshows. Al die voorstellingen moeten nu geschrapt worden. Voorstellingen spelen voor 200 mensen is economisch gewoon niet rendabel. Op een gegeven moment staat er meer volk op het podium dan er in de zaal zit.”

Desalniettemin heeft Bourlon begrip voor de beslissing. “Ik ben geen viroloog, maar ik neem aan dat dit een noodzakelijke beslissing is in het licht van de huidige cijfers. Toch vind ik het wel wat moeilijk dat onze themaparken dicht moeten terwijl de dierentuinen mogen openblijven.”

Studio 100 zal alle houders van een ticket contacteren en hoopt hen in de loop van de komende maanden een vervangticket te kunnen aanbieden, zodra de shows opnieuw mogen opstarten. “Gelukkig zijn we beschermd, en moeten we de tickets niet terugbetalen, anders was het boeken sluiten. Opnieuw worden er honderden van onze medewerkers werkloos.”