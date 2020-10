Charleroi-Waasland-Beveren officieel verzet, ook uitstel Cercle-Moeskroen en Eupen-KV Mechelen wellicht niet te vermijden

De eerste uitgestelde match voor komend weekend is een feit. De Pro League communiceerde vrijdagochtend dat de partij tussen Charleroi en Waasland-Beveren van zondagmiddag niet zal doorgaan. Bij Waasland-Beveren zitten ze immers nog met te veel coronabesmettingen. Wellicht worden ook de wedstrijden tussen Cercle Brugge en Moeskroen en Eupen en KV Mechelen uitgesteld.

“De wedstrijd Sporting Charleroi - Waasland-Beveren van komende zondag 25 oktober uit de Jupiler Pro League is door de kalendermanager uitgesteld. Dit gebeurde na een aanvraag van Waasland-Beveren nadat meer dan 7 A-kernspelers positief testten op Covid-19”, bevestigt de Pro League. “Conform het Covid-19 Protocol en het Bondsreglement diende de club een aanvraag in, waarna de kalendermanager besloot de wedstrijd uit te stellen. De nieuwe datum wordt later gecommuniceerd.”

Verwacht wordt dat het daar niet bij zal blijven. Eersteklassers Moeskroen en KV Mechelen werden immers ook getroffen door corona, en hebben ook uitstel gevraagd van hun wedstrijden tegen respectievelijk Cercle Brugge en Eupen.