Alle amateurwedstrijden verboden en geen publiek meer bij de profs: dit werd door het Overlegcomité beslist voor de sport

Vrijdagochtend maakte de federale regering welke beslissingen het Overlegcomité genomen heeft om het coronavirus terug te dringen. In Vlaanderen worden alle amateurwedstrijden voor volwassenen verboden, tot achttien jaar mogen jeugdwedstrijden wel nog doorgaan. Bij de profs is geen publiek meer toegelaten.

Alle amateurwedstrijden voor volwassen worden uitgesteld. Trainen in de buitenlucht is wel nog toegelaten, net zoals amateurwedstrijden voor minderjarigen. Daarbij zal maximaal één ouder worden toegelaten als publiek, al moeten zij ook rekening houden met de mondmaskerplicht. “Sporten mag, zolang die anderhalve meter afstand bewaard kan worden in de buitenlucht en ook de zwembaden blijven open”, vertelde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

Profwedstrijden mogen wel doorgaan, maar publiek is niet langer toegelaten. De maatregelen gaan vandaag al in en gelden voorlopig al zeker tot 19 november. “De wedstrijd van vanavond in 1A (KV Kortrijk-Anderlecht, nvdr) zal dus mogen doorgaan, maar dan zonder publiek”, zei Jambon. “Daarmee trekken we de lijn van de Ronde van Vlaanderen door. Daar hebben we zonder publiek ook een hele mooie koers gezien.”